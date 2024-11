Engangskoppene skal bort i Oslo

– Et kjempeproblem, sier miljøbyråd Marit Vea (V) om engangskoppene som ligger og flyter overalt i Oslo. Nå legges det planer for å bli kvitt mange av dem, skriver Dagsavisen.

– Jeg vil gjerne at folk skal kunne ta med seg kaffe i hånden, men vi må få bukt med forsøplingen dette fører til, sier Vea.

Det skal kommunen få til ved å bytte til gjenbrukbar takeaway-emballasje.

For å oppnå dette må man ta i bruk panteautomater for spesielt tilpassede «beholdere for varme og kalde drikker» som kan brukes flere ganger.

Systemet er testet ut i Aarhus i Danmark. De som velger en flergangskopp når de kjøper kaffe i Aarhus, betaler et depositum på 5 danske kroner. Når de leverer tilbake den samme koppen i en av de aktuelle panteautomatene, blir depositumet automatisk tilbakeført til kaffedrikkerens konto.

Men byråd Marit Vea innser at det å få på plass et velfungerende pantesystem for flergangskopper byr på utfordringer.

– Egentlig burde det ha vært et miljøgebyr på engangskopper på 4–5 kroner. Da ville det ha lønt seg å bruke flergangskopper i stedet. Men hvor mye kan vi i Oslo regulere selv? Det jobber vi nå med å finne ut av, sier Vea.