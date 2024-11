For tre måneder siden giftet prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett seg på Sunnmøre. Nå sliter imidlertid flere av de lokale leverandørene med å få betalt for jobben de gjorde for brudeparet.

Ifølge Se og Hør er det snakk om fakturaer for til sammen over én million kroner, som de siste ukene enten har gått til formelt inkassokrav eller som ligger til andre gangs purring.

Fakturaene er sendt ut av tre lokale selskaper, blant annet Lyd AS, som har tilhold i Ålesund. Regningen fra dem, som er på 800.000 kroner, er sendt til inkasso.

Det er enkeltpersonforetaket Prinsesse Märtha Louise Kulturformidling som er den formelle oppdragsgiveren og mottakeren av de ubetalte fakturaene.

– Uanstendig

Overfor Se og Hør karakteriserer en aktør det som en motbakke vedkommende ikke kunne sett for seg etter bryllupet, som ble feiret i Ålesund og Geiranger.

– Jeg må bare innrømme at vi gledet oss veldig til å være en del av feiringen, og vi forberedte oss godt. Da er det ikke noe kjekt at tiden etterpå er blitt mindre hyggelig. Det er uanstendig å ikke gjøre opp for seg, sier en av de aktuelle aktørene til Se og Hør.

– Det føles rett og slett som om prinsessen har stukket av fra regningen.

Prinsesse Märthas manager Carina Scheele Carlsen sier til kjendisbladet at de vanligvis ikke kommenterer privatøkonomi, men at de i dette tilfelle velger å gjøre et unntak.

– Som en ansvarlig aktør på et så stort arrangement, er det vår plikt i samarbeid med våre rådgivere, å gjennomgå alle fakturaer og påse at det er i henhold til inngåtte avtaler. Det vil i noen få tilfeller ta litt tid men det er ingen dramatikk i det, sier hun.