Storstilt israelsk angrep mot mål i Beirut

Saken oppdateres.

Det skal være snakk om ti samtidige angrep mot forstedene til Beirut, melder Reuters. Angrepene er rettet mot Hizbollah-mål, sier militæret.

Kort tid før meldingene om angrepene utstedte Israels militære en evakueringsordre for 20 områder i forstedene til Beirut. Nyhetsbyrået AFP meldte også tirsdag ettermiddag om at sentrum i Beirut ble rammet av israelske luftangrep.

Angrepene skjer samme ettermiddag som det var ventet at Israels sikkerhetskabinett skulle møtes og stemme over et forslag til våpenhvile i Libanon.

Ifølge utkastet til avtale legges det opp til en overgangsperiode på 60 dager der israelske styrker skal trekke seg ut av Sør-Libanon.

Hizbollah-militsen skal trekke seg tilbake fra grensen mot Israel og flytte sine tunge våpen nord for Litani-elven, i tråd med FNs resolusjon 1701. Den fikk slutt på krigen mellom Israel og Hizbollah i 2006, men er aldri blitt etterlevd.

Libanons regjeringshær og FNs fredsbevarende Unifil-styrke skal deretter patruljere buffersonen langs grensen, ifølge resolusjonsteksten.

