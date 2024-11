Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

OK, da er vi i gang. Det er fortsatt to måneder til Donald Trump er tilbake i Det hvite hus, men han bruker allerede toll som pressmiddel overfor naboer og allierte. Dette må markedene bare venne seg til, for toll blir Trumps strategi i hans andre periode, uansett hvilke økonomiske og strategiske forstyrrelser det fører til.

Financial Times

Allerede fra sin første dag som president vil Donald Trump innføre økte tollsatser overfor Kina, Canada og Mexico, USAs største handelspartnere. Det bør være en vekker for de som fortsatt håper på økonomisk ortodoksi eller forutsigbarhet fra den påtroppende presidentens regjering. Trump er villig til å skape kaos.

Die Welt

Den internasjonale straffedomstolen i Haag har utstedt arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette delegitimerer det eneste demokratiet i Midtøsten, og viser nok en gang hvordan Israel nærmest står alene.

Dagens Industri

Sveriges regjering vil pålegge offentlig ansatte å melde fra om papirløse innvandrere, men regelen skal ikke gjelde for lærere, helsepersonell og sosialarbeidere. Det var ikke dette Sverigedemokraterna ønsket seg, men viser partiets modenhet ved å inngå kompromiss.

