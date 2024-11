Hotellkongen og milliardæren Olav Thon døde 16. november, 101 år gammel. Onsdag bisettes Thon fra Oslo domkirke klokken 14. Flere næringslivstopper og politikere er til stede for et siste farvel.

Av de rundt 800 plassene i kirken er halvparten reservert til spesielt inviterte gjester. Blant disse finner vi politikere som Sylvi Listhaug (FrP) og Erna Solberg (H), samt næringslivstopper som Ole Robert Reitan, leder for Reitan Retail, og Orkla-eier Stein Erik Hagen. Etter at de inviterte har tatt plass, åpnes dørene for øvrige fremmøtte, i tråd med familiens ønske.

– Beviset på hardt arbeid

FEIRE ET FANTASTISK LIV: Ole Robert Reitan på vei inn til Olav Thons gravferdsseremoni i Oslo domkirke onsdag. Foto: NTB

– Han er selve beviset på at hardt arbeid lønner seg, og symbolet på det å holde begge beina på bakken. Og som du ser på køen her, er det mange som skylder Olav mye og ønsker å være med på å feire et fantastisk liv, sier Reitan til NRK.

SISTE FARVEL: Erna Solberg og Sindre Finnes på vei inn. Foto: NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug hyller også Thon på vei til seremonien.

– Han var en utrolig hyggelig kar, som brant for det å skape verdier. Det var ikke pengene som drev han, men det å skape arbeidsplasser og utvikle nye virksomheter, sier Listhaug til Nettavisen.

HYLLEST: Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi på vei inn til Olav Thons gravferdsseremoni Foto: NTB

Sjef hele livet

Olav Thon var sjef hele sitt liv, i hvert fall til han ble 98 år. 29. april 2022 gikk han av som konsernsjef i Olav Thon Gruppen, etter å ha vært sjef i eget imperium i 80 år.

– Vel, du får ikke dårlig helse av å skape. Det er spennende hver eneste dag. Jeg har en del venner på bortimot min alder som sitter på et eller annet feriested. Hva får de ut av det da? Edvard Munch måtte male. Jeg må arbeide – fordi det er meningsfylt. Folk slutter jo ikke å forfatte eller male selv om de selger for millioner. Jeg har heller aldri forstått at dette å arbeide nærmest er en slags oppofrelse. Jeg har aldri hatt noen sans for dette såkalte gode liv, som noen beskriver når de kjøper sine Mercedeser, sa Thon til Kapital i 2018.

Historien om at han som ung mann kom gående fra Hallingdal til Kristiania med noen reveskinn over skulderen og derfra skapte hele sin formue, er fortalt mange ganger, men å jobbe gjorde han lenge før det.

10. desember 2013 offentliggjorde Olav Thon at han ville overføre det aller meste av sin formue, 25 milliarder, til en stiftelse i sitt navn, Stiftelsen Olav Thon.

Den skulle drives videre i hans ånd, og gi årlige donasjoner til medisinsk forskning, spesielt innen hjerneforskning.