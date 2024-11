Høyeste kaffeprisen på nesten 50 år

På børsen i New York er prisen for en kilo Arabica-bønner onsdag notert til rundt 7 dollar, tilsvarende rundt 78 norske kroner. Prisøkningen er på cirka 3 prosent onsdag, og hittil i år har prisen for arabicabønner på råvaremarkedet steget med nesten 70 prosent siden årsskiftet, melder Bloomberg.

Den kraftige prisveksten på kaffebønner er en konsekvens av tørken som rammer Brasil, og som har skapt stor usikkerhet rundt årets avlinger. Vietnam har de samme problemene, og sammen med Brasil er de verdens to største kaffeprodusenter.

Prisen på robustabønnen – som er vanlig i pulverkaffe – har på samme tid steget 85 prosent så langt i år. Dette har blant annet ført til problemer med uvanlig mange ran og tyverier av kaffebønner i land som Uganda.

I tillegg kunngjorde sveitsiske Nestlé, verdens største kaffeprodusent, tidligere i november at konsernet planlegger prisøkninger og mindre kaffepakninger.