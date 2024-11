Rekordomsetning for treningsbransjen

– Pilene peker virkelig i riktig retning. Vi ser nå en treningssenterbransje med en solid vekst og lønnsomhet, og vi spår at veksten vil fortsette i takt med de økonomiske utsiktene for 2025. På vegne av landets folkehelse så er jeg begeistret over å se at folk prioriterer egen helse, sier bransjeleder for aktiv helse i Hovedorganisasjonen Virke, Morten Mørland, i en pressemelding.

I 2023 hadde bransjen en omsetning på 6,9 milliarder kroner, som er en økning på 10 prosent fra 2022. Driftsmarginen, altså forholdet mellom driftsresultatet og omsetningen, var på 12 prosent.

Per oktober i år er det 1.497 treningssentre i Norge, en økning på 30 sentre de siste 12 månedene.