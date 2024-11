Lillehammer trues av konkurs – trenger 2,5 millioner før mandag

Den alvorlige situasjonen fremgår av en pressemelding på egne nettsider onsdag. Der heter det at en økonomisk redningsaksjon er iverksatt for at klubben skal unngå konkurs. Videre opplyses det om at klubbens økonomi er blitt kraftig forverret gjennom året, og at styret nå jobber med det som beskrives som hastetiltak.

Målet er å sikre videre drift av klubben.

– En inngående gjennomgang av regnskapene viser at situasjonen er langt mer alvorlig enn hva jeg ble informert om da jeg gikk på som styreleder tidligere i november. Den harde realiteten er at klubben vil gå konkurs hvis vi ikke lykkes med redningsplanen, sier styreleder Knut Rindal.

Innen kommende mandag må klubben ha fått på plass 2,5 millioner kroner. Det er imidlertid bare starten.

– Dette vil dekke offentlige betalingskrav på 1,6 millioner kroner som forfaller i løpet av kort tid, samt lønn til spillere og ansatte, skriver klubben.

4,9 millioner

Deretter må ytterligere penger komme på plass for å overleve ut året.

– I det helt korte perspektivet bruker styret og ledelsen i klubben alle tilgjengelige ressurser på å løse de akutte økonomiske problemene som klubben har pådratt seg. Styret trenger tålmodighet og hjelp både fra investorer og leverandører for å lykkes med dette, sier Rindal.

Ifølge klubben utgjør gjeld til leverandører og kortsiktig gjeld totalt 4,9 millioner kroner.

Styrelederen ber om at alt fokus nå rettes mot redningsaksjonen framfor å gå økonomistyringen etter i sømmene.

– Vi har forståelse for at det vil være mange spørsmål knyttet til styrets disposisjoner og kontroll. Dette vil vi komme tilbake til. Men akkurat nå ber vi om arbeidsro for å berge klubben gjennom den akutte krisen, sier han.

Hockeypresidenten bekymret

Tidligere denne uken ble det kjent at en annen eliteklubb, Sparta, før helgen permitterte alle ansatte i administrasjonen som følge av sviktende inntekter. Spillere som forsvinner kan bli det neste.

Klubben mangler 1,9 millioner av de pengene det ble budsjettert med på marked, i tillegg til at andre inntekter har falt fra.

Situasjonen i Hockey-Norge bekymrer hockeypresident Tage Pettersen.

– Vi diskuterte situasjonen for eliteklubbene på forbundsstyremøte i ettermiddag, og det er grunn til å være bekymret. Det er mange røde varsellamper der ute i klubbene nå. Vi ser at flere klubber sliter, både i norsk ishockey, men også i idretten generelt, sa han til NTB mandag – og la til:

– Det er nok mange forklaringer, men at både bedrifter og familier har fått det trangere økonomisk er en åpenbar grunn. NIHF skal møte representanter for eliteklubbene på herresiden nå til torsdag hvor den økonomiske virkeligheten og oppfølgingen av den er tema.

Flere håndballklubber, blant dem hardtsatsende Vipers Kristiansand, har også hatt konkursspøkelset hengende over seg i høst.

I Norges Skiforbund har det vært stort fokus på sponsormangel.