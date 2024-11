WSJ: – Feilaktig forestilling om Big Pharma

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Forrige uke godkjente legemiddeltilsynet FDA en banebrytende medisin mot progressiv hjertesykdom. Den vil utfordre Pfizers markedsmonopol. Vi peker på dette fordi en voksende allianse på både høyre- og venstresiden støtter offentlige prisreguleringer basert på den feilaktige forestillingen om at Big Pharma tar ut monopolgevinster. Dette inkluderer Robert F. Kennedy Jr., Donald Trumps kandidat som helseminister.

Financial Times

Etter mer enn et år med utenkelig død og ødeleggelse i Midtøsten gir våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah et glimt av håp. Avtalen er skjør, men alle er tjent med at den varer.

Die Welt

Kristendemokratiske CDU anser allerede valget i Tyskland som vunnet, men det kan være en illusjon. Overmot og interne maktspill kan skade partiet, og i en valgkamp bør man ikke undervurdere den sittende kansleren, Olaf Scholz.

Dagens Industri

Polen er akkurat nå landet som gjør alt riktig. Den polske økonomien har vokst hvert år i tre tiår, og veksten ligger jevnt på rundt 3 prosent. Ingen andre EU-land har vokst så raskt. Warszawa er dessuten blitt et sikkerhets- og forsvarspolitisk sentrum i EU.

