Ny økning i sykefraværet

Også statsråd Tonje Brenna er opptatt av fraværet på grunn av psykiske lidelser.

– Når flere blir lenge borte fra jobb på grunn av psykiske plager, må vi som samfunn ta grep. Vi må få de som fortsatt kan jobb litt tilbake på jobb. Vi må ha et arbeidsliv som tåler at ikke alle alltid er 100 prosent, og for mange er det også bra for helsa å jobbe, sier hun.

Økte mest blant menn

Prosenttallet for egenmeldt sykefravær i tredje kvartal var 1,26 for kvinner og 1,07 for menn.

Samtidig var den prosentvise økningen var størst for menn, med 7,8 prosent, mens det for kvinner økte med 5,2 prosent fra forrige kvartal. Også den legemeldte sykefraværsprosenten økte mest for menn – 1,2 prosent sammenlignet med en uendret sykefraværsprosent for kvinnene.

Undervisning var den eneste næringen med nedgang i det sesongjusterte sykefraværet fra andre til tredje kvartal, fra 7,27 til 7,14 prosent. Transport og lagring hadde den største økningen, fra 7,51 til 7,83 prosent.

Blant de største næringsgruppene, hadde helse- og sosialnæringen høyest nivå, med 10,29 prosent, mens informasjon og kommunikasjon lå lavest, med 4,42 prosent.

Knyttet til IA-avtalen

Den pågående diskusjonen om IA-avtalen er nært knyttet til utviklingen i sykefraværet her i landet. Avtalens hovedmål er å redusere sykefraværet og fremme et mer inkluderende arbeidsliv. Til tross for disse ambisjonene har sykefraværet økt de siste årene, noe som har ført til debatt om avtalens effektivitet og nødvendige tiltak.

Etter to dager med forhandlinger i starten av denne uka klarte partene i arbeidslivet å komme til en enighet om en ny IA-avtale.

De er imidlertid enige om å fortsette forhandlingene i neste uke.