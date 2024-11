Ny utvikling i Märthas inkassosak

Tirsdag ble det kjent at flere av de lokale leverandørene sliter med å få betalt etter prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup på Sunnmøre.

Fakturaer for til sammen over én million kroner hadde da enten har gått til formelt inkassokrav eller som ligger til andre gangs purring. Nå er det imidlertid ny utvikling i inkassosaken, melder Se og Hør.

De omtalte fakturaene ble sendt ut av tre lokale selskaper, blant annet Lyd AS, som har tilhold i Ålesund. Regningen fra dem på 800.000 kroner var den største, og denne skal ifølge kjendisbladet nå ha blitt betalt.

LYD AS hadde oppdraget med å både levere og rigge alt teknisk utstyr, og i tillegg stille med profesjonell ekspertise under feiringen både i Ålesund og Geiranger.

Daglig leder i LYD AS, Tore Aasestrand, vil imidlertid ikke kommentere saken.

– Ingen kommentar, sier han til Se og Hør på spørsmål om han kan bekrefte at inkassokravet nå er innfridd.

Det er enkeltpersonforetaket Prinsesse Märtha Louise Kulturformidling som er den formelle oppdragsgiveren og mottakeren av de ubetalte fakturaene.

– Ingen dramatikk

Tidligere i uken karakteriserte en aktør overfor Se og Hør det å få betalt for jobben under prinsessebryllupet, som en motbakke vedkommende ikke kunne sett for seg.

– Det er uanstendig å ikke gjøre opp for seg. Det føles rett og slett som om prinsessen har stukket av fra regningen, sa en av de aktuelle aktørene.

På spørsmål om de ubetalte fakturaene svarte prinsesse Märthas manager Carina Scheele Carlsen til kjendisbladet tidligere i uken at de vanligvis ikke kommenterer privatøkonomi, men at de i dette tilfelle valgte å gjøre et unntak.

– Som en ansvarlig aktør på et så stort arrangement, er det vår plikt i samarbeid med våre rådgivere, å gjennomgå alle fakturaer og påse at det er i henhold til inngåtte avtaler. Det vil i noen få tilfeller ta litt tid men det er ingen dramatikk i det, sa hun. Spørsmål om det innfridde inkassokravet har hun foreløpig ikke besvart.

Solgt

I forkant av bryllupet ble det kjent at prinsesse Märtha og Durek Verrett hadde solgt rettighetene til bryllupet til kjendisbladet Hello! og Netflix, men prislappen er ikke kjent.

I slutten av august meldte Netflix selv at de lager en dokumentar om brudeparet. Filmskaperne skal ha fulgt paret i over et år, men utgivelsesdatoen er ikke kjent enda.

Prinsesse Märtha skal også ha gjort det godt økonomisk i forkant av bryllupet , og formuen hennes skal ha femdoblet seg fra 5,77 millioner kroner i 2022, til 29,2 millioner i 2023, meldte Nettavisen i september.

Märthas klesmerke Hést, der hun har en eierandel på 29,9 prosent, hadde også et godt år. I 2023 hadde selskapet omsetning på 64,6 millioner kroner, opp fra 33,9 millioner året før.