– Per nå er det sju pågående etterforskninger mot mulige utro tjenere i norsk banksektor, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til Dagens Næringsliv.

Aldri før har så mange bankansatte blitt etterforsket for systematisk samarbeid med kriminelle aktører.

Torsdag ble det kjent at en ansatt i DNB er siktet for grovt underslag av 9,5 millioner kroner, etter at ledelsen i banken varslet politiet om forholdet.

Økokrim-sjefen opplyser at etterforskningene retter seg mot personer de mistenker for kriminell aktivitet eller for å ha delt informasjon med kriminelle.

Ifølge Lønseth omfatter sakene både lekkasje av sensitiv kundeinformasjon og misbruk av tilgang til bankenes systemer.

En ny veileder fra Finans Norge pålegger bankene å være spesielt oppmerksomme på ansatte med tilknytning til land som norske sikkerhetstjenester har definert som høyrisikoland.