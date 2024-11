Influenser måtte selge huset etter skattesjokk

I februar betalte influenser Kristin Gjelsvik 15,5 millioner kroner for en 200 kvadratmeter stor bolig på Høvik i Bærum. Nå har hun solgt boligen etter skattesjokk, melder Se og Hør.

Boligen ble opprinnelig lagt ut med en prisantydning på 15,95 millioner kroner. Fasiten ble imidlertid betydelig lavere, og Gjelsvik måtte ifølge kjendisbladet til slutt selge for 15,48 millioner kroner.

Bakgrunnen for salget er at hun ifølge TV2 i oktober fikk krav fra Skatteetaten, som da tok pant i boligen. Årsaken var to utleggsforretninger datert i mai og august 2024, som til sammen utgjør et krav på 323.023 kroner.

Også tilbake i 2023 hadde Gjelsvik trøbbel med Skatteetaten, som den gang krevde 1,3 millioner kroner og tok pant i en usolgt bolig i Stavanger.

– Dessverre har jeg tidligere hatt dårlige rådgivere, men jeg har nå et nytt og dyktig støtteapparat som hjelper meg å rydde opp i alt dette. Men med nye rutiner på plass håper jeg å unngå slike situasjoner fremover, sa influenseren til TV2 tidligere i høst.

Gjelsvik ble kjent da hun i 2012 deltok i Paradise Hotel. I dag er hun aktiv på sosiale medier, og har blant annet over 200.000 følgere på Snapchat.