NHO advarer mot turistskatt – frykter mer villcamping

– Turistskatten rammer bedrifter som allerede bidrar til fellesskapet og skaper arbeidsplasser over hele landet. Dette kan føre til at flere turister velger bort campingplasser til fordel for gratis parkering i naturen eller på rasteplasser. Det er paradoksalt, ettersom dette nettopp er fremhevet som en av de største utfordringene i områder som opplever høyt press fra turisme, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Regjeringen har sendt et forslag om turistskatt, eller besøksbidrag, på høring. De foreslår at det skal være frivillig for kommunene om de vil innføre avgiften. Den skal kreves inn i forbindelse med overnatting og kan maksimalt være på 5 prosent av prisen for overnattingen.

Ulovlig parkering og forsøpling har allerede blitt et problem flere steder i Norge, ifølge Krohn Devold. NHO Reiseliv frykter at en ytterligere kostnadsøkning for campingplassene kan forverre situasjonen.

– Det er en utfordring når turistskatten gjør det dyrere å velge lovlige og tilrettelagte alternativer. Vi risikerer at villcamping blir mer utbredt, noe som gir økt slitasje på naturen og flere konflikter i lokalsamfunnene, sier Krohn Devold.

