Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanere som skryter av sitt store valgmandat, bør dempe euforien. Republikanerne har fått det smaleste flertallet i Representantenes hus på over hundre år. Dette vil kreve at partigruppen holder sammen på en måte de ikke har gjort på flere år.

Financial Times

Offisiell nasjonal statistikk er avgjørende for beslutningstakere, bedrifter og investorer, men av og til kan den bomme. Akkurat nå har mange land spesielt store problemer med å telle antall mennesker i arbeid. Nasjonale statistikkbyråer må bli bedre på jobbtall.

Die Welt

FNs klimakonferanse har utviklet seg til en basar der verdens rikdom skal omfordeles. Stater med høy korrupsjon klager over for lite såkalte bistandsmidler, mens skattefinansierte miljøorganisasjoner også krever mer. FNs klimakonferanser har blitt et selvopprettholdende system som utelukkende deltagerne drar nytte av. Det har ikke fungert, samtidig som varige løsninger på klimaproblemet blir ignorert, for det ville ha skadet profittørene i klimabyråkratiet.

Dagens Industri

FNs klimatoppmøte ble ikke den skuffelsen mange hevder. Dessverre er effektiviteten av klimatiltak et dårlig utforsket tema. Nå er det viktige spørsmålet hvordan klimapengene skal brukes.

