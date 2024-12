Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har igjen satt Washington på hodet med innstillingen av Kash Patel som sjef for FBI. Det vil skape uendelig politisk trøbbel for Republikanerne og Trumps presidentskap hvis FBI blir et verktøy for politisk hevn. Velgerne gjenvalgte ikke Trump for å drive politisk maktmisbruk gjennom rettssystemet.

Financial Times

Var utfallet av COP29 en fiasko eller en katastrofe? Å hevde at klimakonferansen var en suksess er kun rimelig hvis man på forhånd trodde på en total kollaps. Klimaendringer er et globalt problem, og det krever en global løsning.

Die Welt

I sommer ble en gate i Berlin omdøpt til Audre-Lorde-Strasse. Lorde beskrev seg selv som svart, lesbisk, feminist, mor, poet og kriger. Hun tilhørte en gruppe svarte aktivister som først støttet Israel, men deretter ble hun antisionist. Det gjør navneskiftet politisk problematisk.

Dagens Industri

For at Sverige skal kunne fortsette å skape raskt voksende selskaper, kreves det et politisk klima som fremmer risikovilje og entreprenørskap. I dag ser vi positive trekk, men det trues av retorikken fra venstresiden, som ofte fremstiller entreprenører som skatteplanleggere.

Les også Dagens Industri: – Sunt at Putins bløff avsløres Den russiske økonomien er dårligere enn autokraten i Kreml gir inntrykk av, skriver Dagens Industri.