Trump kaller benåding av Hunter Biden maktmisbruk

Biden har tidligere sagt at han ikke vil blande seg inn i justisdepartementets beslutninger.

– Det ordet har jeg holdt mens jeg har sett min sønn bli plukket ut og urettferdig straffeforfulgt. Jeg håper amerikanerne vil forstå hvorfor en far og en president har kommet til denne beslutningen, sier Biden i en kunngjøring.

Benådingen innebærer at Hunter Biden unngår en mulig fengselsstraff.

En som ikke viser forståelse for Bidens benådning, er påtroppende president Donald Trump.

– Omfatter den benådningen Joe har gitt Hunter også J-6-gislene, som har sittet fengslet i årevis? For et maktmisbruk og justismord, skiver Trump på Truth Social.

Uttrykket «J-6-gislene» viser til Trump-tilhengerne som er fengslet etter at de stormet Kongressen 6. januar 2021 i et forsøk på å stanse den formelle godkjenningen av Bidens valgseier over Trump to måneder tidligere.

Hunter Biden selv sier at han «aldri vil ta den nåden han nå er vist, for gitt».

– Jeg har innrømmet og tatt ansvar for feilene jeg gjorde da det var som mørkest under min avhengighet – feil som har blitt utnyttet for offentlig å påføre skam og ydmyke meg og min familie som politisk underholdning, sier Hunter Biden i en uttalelse gjengitt av CNN og andre amerikanske medier.

Presidenten har tidligere sagt at han ikke ville benåde sønnen eller avkorte straffen hans etter at han ble dømt i de to sakene i Delaware og California. Søndagens benådning kommer rett før straffeutmålingen mot sønnen var ventet og mindre enn to måneder før Bidens tid i Det hvite hus er forbi.