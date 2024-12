Bred teknologioppgang på Wall Street: Skandaleaksje føyk opp 30 prosent etter renvasking

Mandag stengte Nasdaq opp 0,97 prosent til 19.403,95. Dow Jones falt tilbake 0,29 prosent til 44.782,00. S&P 500 steg 0,24 prosent til 6.047,15.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,194 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,2 prosent til 13,35.

Både Nasdaq og S&P500 stengte på nye rekordnivåer, og nådde samtidig nye intradag rekorder. Nasdaq bikket 19.436,92, mens S&P500 nådde en topp på 6,053.58.

«Hva gjelder nøkkeltall denne uken, er det omtrent bare én ting som gjelder. Det er den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for november: Markedet heller mot å tro at det blir et nytt kutt fra Fed nå i desember. Men det er ikke en veldig sterk sannsynlighetsovervekt, og dette har svingt en del i det siste», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Sjefsbytter

Mandag kunngjorde Intel at adm. direktør Pat Gelsinger har trukket seg fra selskapet med virkning fra 1. desember, ifølge CNBC. Han har sittet med makten siden 2021, uten å levere resultater som aksjemarkedet forventet.

Mandag kveld skriver Bloomberg at Gelsinger ble presset ut av styret, som ikke lenger hadde tillit til hans løfte om å snu selskapet. Valget sto mellom å frivillig forlate eller miste jobben, hvorav Gelsinger valgte førstnevnte.