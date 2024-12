WSJ: – For en sørgelig slutt på Joe Bidens presidentskap

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

For en sørgelig slutt på Joe Bidens presidentskap. Hvor mange ganger har han fortalt velgerne at han ikke ville benåde sønnen Hunter? Søndag skjedde det likevel. Gjør deg klar for MAGA-mantraet: Hva med Hunter? Donald Trump kobler allerede denne benådningen til mildere behandling av gislene fra 6. januar, som han kaller dem.

Financial Times

Donald Trump elsker toll og bryter gjerne opp forsyningskjeder, selv når det rammer USAs største handelspartnere. Men utspillet synes å være mer et forhandlingsverktøy enn et ideologisk mål. Å håndtere Trumps USA blir en sentral oppgave for den nye Europakommisjonen.

Die Welt

Feminisme burde handle om frihet, verdighet og like rettigheter. I stedet har det blitt et elitistisk prosjekt, dominert av identitetspolitikk. Spesielt kontroversielt har Biden-administrasjonens trans-vennlige politikk vært, med kjønnskorrigerende behandling for mindreårige og grønt lys for transkvinner som vil delta i kvinneidrett.

Dagens Industri

Socialdemokraterna er i ferd med å vedta et nytt partiprogram der restriktiv kriminal- og migrasjonspolitikk inngår. Dette alene er ikke nok. Velgerne fortjener å vite hvordan S ser for seg å gjennomføre denne politikken i praksis.

