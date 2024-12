Amedia kjøper det danske mediehuset Berlingske Media

Mediekonsernet Amedia melder tirsdag morgen at selskapet tar over eierskapet av danske Berlingske Media, som tidligere har vært eid av belgiske DPG Media. Amedia tar dermed over avisene Berlingske, B.T., Weekendavisen og Euroinvestor.

Ifølge Berlingske.dk betaler Amedia 750 millioner danske kroner for konsernet, som tilsvarer om lag 1,2 milliarder norske kroner.

Amedia ble opprettet i 2012 etter at A-pressen fusjonerte med Edda Media (tidligere Orkla Media), som solgte Berlingske Media til det belgiske konsernet i 2015.

Berlingske har dermed på en måte havnet tilbake til konsernets tidligere eier.

Samarbeid på tvers av landegrensene

– Nordiske medieselskaper står overfor en tøffere global konkurranse og fundamentale digitale skift, der vi kjemper mot teknologigiganter om både inntekter og distribusjon, kommenterer Amedias konsernsjef Anders Opdahl i en pressemelding.

– Derfor mener jeg at tettere samarbeid er avgjørende fremover, noe som gjør Amedia og Berlingske Media til en perfekt match.

Han trekker videre frem at kjøpet åpner for kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av landegrensene.

– Kjøpet lar oss eksportere vår ekspertise som et ledende mediekonsern innen digital avisutvikling i Europa. Vi styrker vår posisjon og vår norske virksomhet, samtidig som vi når nye målgrupper og sikrer Berlingske Media større kraft i Danmark.