Marius får flere tusen i ukepenger av foreldrene

Marius Borg Høiby har forklart seg for politiet flere ganger, og også fått spørsmål om sin privatøkonomi.

I ett av avhørene har han nå sagt at han ikke har noen inntekt, men at han hver måned får et fast beløp på 20.000 kroner fra sin mor og far, melder TV2, som ikke skal være kjent med om han sikter til kronprins Haakon eller sin biologiske far Morten Borg.

I tillegg til det faste beløpet, har Borg Høiby forklart at det er hans mor og kronprins Haakon som ordner med regningene hans, og anslår at han hver måned sitter igjen med ca. 10.000 kroner når disse er betalt.

Ifølge TV2 skal han ha opplyst at han har gjeld, men at han ikke har kontroll over dette.

I skattelistene for 2022 sto Borg Høiby oppført med en inntekt på 238.128 kroner, og en formue på 2,1 millioner kroner. Han skal ha betalt 77.312 kroner i skatt.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit mottar i år en apanasje på til sammen 12,3 millioner kroner.

Les også Advokaten og den siklende hund

Siktet

Politiet har siktet Borg Høiby for mishandling i nære relasjoner mot tre tidligere ekskjærester og for to voldtekter uten samleie. Han er også siktet for skadeverk, hensynsløs atferd, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten førerkort.

I tillegg er det iverksatt etterforskning av ytterligere ett forhold som gjelder seksuallovbrudd.

20. november ble Borg Høiby varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, og løslatt én uke senere.

– Per nå kan vi ikke lenger se at det er bevisforspillelsesfare. I løpet av den uken han har sittet fengslet, har politiet gjennomgått beslag gjort i tilknytning til pågripelsen og i tillegg gjennomført et betydelig antall vitneavhør, sa politiadvokat Andreas Kruszewski da.