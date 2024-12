Brenna: – Ikke en aktuell problemstilling at jeg skulle utfordre Støre

– Jeg jobber sammen med ham hver eneste dag og ser at han gjør en god jobb. Jeg har ingen grunn til å bidra til spekulasjoner, i den situasjonen vi er i nå, sa Ap-nestleder Tonje Brenna til NTB i Stortinget tirsdag.

Hun er helt klar på at hun mener Jonas Gahr Støre er rett mann på toppen av partiet, til tross for de rekordlave målingene det opplever.

– Det er ikke en aktuell problemstilling. Jonas er valgt til leder på landsmøtet, svarte hun gjentatte ganger på spørsmål om hun er beredt til å ta over som partileder hvis Støre skulle velge å trekke seg.

Ap-nestleder Tonje Brenna, som er arbeids- og inkluderingsminister møtte pressen i vandrehallen på Stortinget tirsdag formiddag. Hun er den de aller fleste peker på som Støres arvtaker, både som statsminister og partileder.

– Det er ikke aktuelt for meg på noen som helst måte å utfordre Støre. Vi jobber godt sammen og har et nært og tillitsfullt forhold, understreket hun.

Flere medier viser til en lang rekke sentrale kilder i partiet – blant annet sentralstyremedlemmer og fylkesledere – som stiller seg kritisk til Støres lederskap og lederutøvelse. Bildet som tegner seg er at det nå er et sterkt initiativ bak anmodningene om at Støre må kjenne sin besøkelsestid og tre til side.

Arbeidsministeren startet seansen i vandrehallen med å understreke frustrasjonen over at Arbeiderpartiet ikke klarer mer enn 16 prosent på meningsmålingene.

– Jeg kommer ikke til å bidra til spekulasjoner. Jeg jobber tett og nært med Jonas Gahr Støre, og han har min støtte, sa Brenna.