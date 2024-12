Orkla vedtar millionbot etter saltsyrelekkasje fra Toro-fabrikken

I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at lekkasjen oppsto i forbindelse med pumping av saltsyre fra utvendig lagertank til innvendig dagtank 8. januar.

Først morgenen etter ble politi og brannvesen varslet. Ifølge Toro hadde det da rent ut 7000 liter saltsyre ned i grunnen.

Saken har vært etterforsket av Vest politidistrikt sitt miljøavsnitt. Kystverket og Statsforvalteren i Vestland, som ansvarlige forurensningsmyndigheter, har fulgt opp med pålegg og tilsyn, og Kystverket har gitt egen uttalelse.

Vest politidistrikt har vurdert saken til at det ikke foreligger personlig ansvar for enkeltpersoner, men at foretaket kan straffes. Sammen med Økokrim har de bestemt at Orkla skal få et forelegg på 1 million kroner. De mener størrelsen på forelegget gjenspeiler farepotensialet utslippet hadde.

Orkla har vedtatt forelegget.

(©NTB)