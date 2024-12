Oljefondet dropper israelsk telekomselskap og britisk stålprodusent

Når det gjelder Evraz, peker etikkrådet på grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapet bidrar til å opprettholde og muliggjøre den folkerettsstridige aggresjonskrigen Russland fører mot Ukraina, ifølge etikkrådet.

– Etikkrådet mener det er en uakseptabel risiko for at Evraz blant annet leverer stål til russisk forsvarsindustri, heter det i tilrådingen.

Evraz er et britiskregistrert stålproduksjons- og gruveselskap, og selskapets hovedaktivitet er i Russland hvor det blant annet produserer stål. Evraz er notert på London-børsen, og handelen i selskapets aksjer har vært suspendert siden mars 2022. Oljefondet eide aksjer for nær 44 millioner kroner i Evraz ved utgangen av 2023.

Når det gjelder Bezeq The Israeli Telecommunication Corp, begrunner etikkrådet tilrådingen om utelukkelse med en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Selskapet leverer telekommunikasjons­tjenester til virksomheter og privatpersoner i Israel og til israelske bosetninger på Vestbredden.

Norges Banks hovedstyre besluttet å utelukke de to selskapene tirsdag 3. desember.

Samtidig ble det også bestemt at observasjonen av selskapet Hyundai Engineering & Construction Co Ltd skal oppheves. Selskapet har vært under observasjon siden juli 2021 på grunn av det etikkrådet mente var uakseptabel risiko for at selskapet har bidratt til eller selv vært ansvarlig for grov korrupsjon. Nå skal imidlertid et antikorrupsjonssystem være på plass. Dette er på de fleste områder i tråd med internasjonalt anerkjente anbefalinger for slike systemer.

– Risikoen for grov korrupsjon i selskapets virksomhet anses derfor ikke lenger som uakseptabel, heter det.

