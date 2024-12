Brudd i IA-forhandlingene: – Skuffende

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) møtte onsdag partene i arbeidslivet i et nytt krisemøte i IA-forhandlingene. Møtet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet endte med brudd.

– I dag konstaterer jeg at vi ikke kommer i mål. Vi kommer ikke til å klare å bli enige om en forlengelse av dagens IA-avtale. Det synes jeg er skuffende. Jeg hadde et stort ønske om at vi skulle få til dette, sa Brenna på en pressekonferanse.

Hun ville ikke utelukke at forhandlingene kan bli gjenopptatt, men var tvilende til at det skjer i desember.

Sykepengeordningen fortsetter

IA står for inkluderende arbeidsliv, og avtalen har som mål å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet. Dagens avtale utløper ved årsskiftet.

Forhandlingene om IA-avtalen startet i september, og de skulle etter de tentative fristene partene opererte med internt, være sluttført.

Forhandlingene har de siste ukene kjørt seg fast i en hengemyr av gjensidige ultimatumer fra LO og NHO.

Brenna konstaterer at sykefraværet må ned, men at dagens sykepengeordning vil fortsette, selv om IA-avtalen ikke videreføres. Arbeidstakere i Norge vil fortsatt ha full lønn under sykdom.

LO: – Sa ja

LO er skuffet over at partene ikke kunne bli enige om en ny avtale.

– LO sa ja, arbeidsgiverne sa nei fordi vi vil beholde sykelønna, sier nestleder Steinar Krogstad i LO i en pressemelding.

Han omtaler bruddet som et stort tilbakeskritt for trepartssamarbeidet og norsk arbeidsliv.

– Arbeidsgiverne ønsker nå å ta oss nesten 50 år tilbake i tid. Til tiden før dagens sykelønnsordning ble del av folketrygdloven, sier Krogstad.

Uenighet om sykelønn

De siste ukene har NHO, KS og Spekter kritisert LOs krav om å frede ordningen med sykelønn i dagens IA-avtale i fire nye år. Selv tok arbeidsgiversiden til orde for en fredning i 18 måneder.

I juni ble det klart at sykefraværet for 2023 hadde økt med 17,5 prosent siden 2018, stikk i strid med planene fra den oppdaterte IA-avtalen.

Dette har utløst en diskusjon om behovet for å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det er omstridt om, hvordan og når dette skal gjøres.

Enige om alt annet

– Det høye sykefraværet er et alvorlig samfunnsproblem med store konsekvenser som krever helhetlige løsninger, skrev NHO, KS og Spekter i et felles leserinnlegg i E24 i slutten av november.

I et annet innlegg i samme avis tidligere på dagen skrev LO-leder Peggy Hessen Følsvik at partene er så godt som enige om hele den nye IA-avtalen. Bortsett fra spørsmålet om sykelønn.

– Om arbeidsgiverne imidlertid kan være med på å frede sykelønnsordningen de fire neste årene, så er vi i mål, skrev Hessen.