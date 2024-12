KrF: Skrot utlånsforskriften!

– Utlånsforskriften bør skrotes. Den er tilpasset en situasjon med voldsom prisvekst for boliger og lettvint tilgang til lån, sier Jonas Andersen Sayed, som er leder av KrFs programkomité, og fortsetter:

– Nå er situasjonen en annen: Boligprisveksten har flatet ut og utlånsveksten er lavere enn lønnsveksten. Husholdningene har derfor mindre gjeld nå.

Regjeringen varslet onsdag morgen at de vil senke egenkapitalkravet i utlånsforskriften fra 15 til 10 prosent av boligens verdi. Sayed mener det er et fint tiltak, men at regjeringen fortsatt ikke gjør nok.

Han mener utlånsforskriften i dag gjør det vanskeligere for mange unge å kjøpe sin første bolig. Den kan også være med på å forsterke viktigheten av å ha rike foreldre for å ha mulighet til boligkjøp.

I tillegg til å skrote utlånsforskriften, vil KrF øke takten i boligbyggingen for å øke tilbudet av boliger på markedet. Dette skal etter planen være med på å bidra til å redusere prisene.

I partiets nye program, som lanseres 9. desember, tas det også til orde for opprette en ny statsrådspost.

– For å løfte boligbygging på den politiske agendaen foreslår KrF at Norge nå får en egen boligminister, sier Sayed.