Resultatløs jakt på mannen som drepte forsikringstopp i New York

Store politistyrker, utstyrt med hunder og droner, lette gjennom natten etter drapsmannen.

Den 50 år gamle sjefen for forsikringsselskapet Unitedhealthcare ble skutt og drept da han kom ut fra et hotell på Times Square i 7-tiden onsdag morgen. Han var da på vei til et møte med investorer.

Gjerningsmannen, som ble fanget opp av flere overvåkningskamera, benyttet ifølge The New York Times pistol med lyddemper og framsto som profesjonell. Han forsvant deretter på sykkel inn i Central Park.

Verken gjerningsmannens identitet eller motivet bak drapet er kjent, men Brian Thompson skal ha mottatt trusler den siste tiden. Innholdet i disse er ikke kjent.

Politiet har utlyst en belønning på 10.000 dollar for informasjon som kan føre til pågripelse, men står foreløpig uten sikre spor.

Ifølge New Yorks ordfører Eric Adams er det ingenting som tyder på at Thompson var et tilfeldig offer.

Unitedhealthcare selger helse- og forsikringstjenester i 130 land. Konsernet har en samlet børsverdi på nærmere 6200 milliarder kroner.