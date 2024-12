Macron utnevner ny statsminister i løpet av de kommende dagene

I angrepet mot «ytre høyre og ytre venstre» anklaget presidenten partiene for uansvarlighet. Macron mener at partiene som stemte for mistillitsforslaget gjorde det for å lage kaos.

I etterdønningene av gårsdagens avstemning i nasjonalforsamling kom formaninger om at Macron måtte trekke seg fra ytre venstre-partiet Det ukuelige Frankrikes parlamentariske leder Mathilde Panot. Det kommer ikke Macron til å gjøre.

– Mandatet velgerne har gitt meg er på fem år og jeg vil bli til siste slutt, sa presidenten.

Før talen torsdag kveld var det spenning knyttet til hvorvidt Macron ville peke på en ny statsminister, men her gjorde han det klart at det ikke vil skje før i de kommende dagene.

Statsbudsjettet var det som utløste den politiske krisen i landet. Michel Barnier måtte trekke seg etter at han prøvde å tvinge gjennom neste års budsjett.

Macron sier et nytt budsjett vil bli presentert av en ny regjering i starten av neste år.