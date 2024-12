– En forpliktende samarbeidsavtale vil kunne gi mer forutsigbarhet, kraft og retning enn det vi har sett siden sist valg.

Rødt-lederen understreker at de er åpne for å forankre et slikt samarbeid med de andre rødgrønne partiene også før valget.

– Det vi har kommet med i dag er vår holdning til samarbeid. Men når partiprogrammene er lagd, er det jo grunnlag for å snakke om politikken i det. Jeg tror vi skal avvente hvert partis interne prosess, men vi setter oss gjerne ned og snakker om hva vi kan være enige om før valget også, sier Martinussen til NTB.

Ville ha avtale som i Oslo

Etter valget i 2021 gjennomførte Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre samtaler med alle partiene på rødgrønn side.

Daværende Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjorde det klart at partiet ønsket å stå utenfor regjering, men ville ha en samarbeidsavtale – ikke ulikt avtalen som da eksisterte i Oslo.

Men uten behov for Rødts stemmer i Stortinget, har Ap og Sp istedenfor gått til de borgerlige partiene for å skaffe flertall i en rekke saker. Det ønsker altså Martinussen og andre i Rødt å unngå at gjentar seg.

Sp vil fortsette som nå

– Senterpartiet går til valg neste år på dagens regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han legger til at partiet hans samarbeider godt med SV og Rødt i Stortinget.

– Det har jeg god tro på at vi skal fortsette med også i neste periode.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser muligheten for å ta med Rødt i regjering etter valget i 2025, men skryter av samarbeidet med partiet.

– Den politiske avstanden mellom Arbeiderpartiet og Rødt er for stor til at et regjeringssamarbeid er mulig, men vi har gode erfaringer med å samarbeide med dem om enkeltsaker på Stortinget, sier statsministeren .

Han legger til at målet er rødgrønt flertall ved neste valg, og at Ap skal lede regjeringen.

– En slik regjering vil sikre ansvarlighet og forutsigbarhet på viktige områder som skatte-, nærings-, innvandrings- og utenrikspolitikken, hevder han.