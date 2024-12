Russland hevder å ha kapret nye landsbyer

Russiske styrker har gjort framskritt øst i Ukraina i månedsvis. De har nå «befridd» landsbyene Sukhi Yaly og Pustynka øst i Donetsk, heter det i en oppdatering fra det russiske forsvarsdepartementet.

Sukhi Yaly ligger rundt 13 kilometer sørvest for den strategisk viktige industribyen Kurakhove. Den ligger ved et reservoar som Russland forsøker å omringe.

Pustynka ligger like sør for Pokrovsk, et viktig transportknutepunkt langs togskinner og veier som Ukraina bruker til å forsyne styrkene ved fronten.

Den nesten tre år lange krigen har eskalert de siste månedene. Ukraina har tatt i bruk amerikanske og britiske langdistanseraketter i angrep på russisk jord, mens Russland har avfyrt en ny type hypersonisk mellomdistanserakett mot Ukraina.

Ukraina har forsøkt å sette seg selv i en sterkest mulig posisjon før USAs ekspresident Donald Trump igjen entrer Det hvite hus i januar.

Trump har lovet å raskt gjøre slutt på krigen, noe som har ført til bekymring i Ukraina for at landet kan bli tvunget til å gi fra seg mye territorium til Russland.