Inflasjon farligere for USA enn ledighet, sier medlem av Fed-styret

Federal Reserve, som sentralbanken heter i USA, har et dobbelt mandat som går ut på å holde både inflasjon og arbeidsledighet under kontroll. I den senere tiden har banken begynt å kutte i de høye rentene for å støtte opp under arbeidsmarkedet.

Det har vært to rentekutt siden september, og basisrenten ligger nå på mellom 4,50 og 4,75 prosent. Det er knyttet stor spenning til om denne tendensen vil fortsette senere i desember.

– For meg virker det som det er større usikkerhet knyttet til mandatet med å holde lav inflasjon, særlig når arbeidsmarkedet viser nesten full sysselsetting, sa Michelle Bowman under en videokonferanse fredag.

Hun har vært medlem av det innflytelsesrike styret i sentralbanken siden 2018. Hun er også medlem med stemmerett i den komiteen i banken som faktisk bestemmer rentenivået.

– Jeg tror vi fortsatt vil oppleve at den amerikanske økonomien er sterk, men at den såkalte kjerneinflasjonen kan stige, sa Bowman. Dette er et inflasjonsmål som utelater de sterkt svingende mat- og energiprisene.

I oktober ble kjerneinflasjonen målt til 2,8 prosent, et tall som ble tolket som at prisene presses oppover.

Bowman viste til faren for avbrudd og forsinkelser i forsyningskjedene i verden som resultatet av streikeaksjoner og stadig hyppigere geopolitiske spenninger.

