Mercosur-avtale om frihandel får blandet mottakelse i EU

Den såkalte Mercosur-avtalen ble fredag kunngjort av kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, på vegne av EU, under et toppmøte med stats- og regjeringsledere i Montevideo i Uruguay.

Selv om forhandlingene er sluttført, må avtalen godkjennes av minst 15 av unionens 27 medlemsland. Disse landene må ha minimum 65 prosent av EUs samlede befolkning bak seg.

Avtalen oppretter en vidtrekkende frihandelsavtale for mer enn 700 millioner mennesker i EU og Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.

Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at EU har inngått en historisk avtale med Mercosur-landene og bygger en enestående økonomisk bro mellom Europa og Latin-Amerika.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier at et viktig hinder er overkommet etter over 20 år med forhandlinger.

En talsmann for president Emmanuel Macron sier imidlertid at avtalen er uakseptabel i sin nåværende form og at den er langt fra å trå i kraft. Frankrike har ledet motstanden mot avtalen sammen med Italia og Polen.

Bondeorganisasjonen COPA-COGENA sier at avtalen vil ha vidtrekkende følger og sender et urovekkende signal til millioner av bønder i hele Europa. COPA viser til dårlig regulering av landbrukssektoren i Sør-Amerika, blant annet ved rasering av regnskog for å skape beitemarker.

