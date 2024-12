Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Onsdag ble sjefen i UnitedHealthcare, Brian Thompson, skutt og drept. Sosiale medier utnytter denne tragedien og erklærer at Thompson fortjente det. Denne moralske perversiteten er et tegn på de dystre tidene vi lever i – særlig fordi den retter seg mot private forsikringsselskaper for problemer som hovedsakelig er forårsaket av staten.

Financial Times

På ett nivå vekker Joe Bidens beslutning om å benåde sønnen Hunter sympati. Likevel var presidentens benådning en stor feil: Han har knust Demokratenes moralske overtak, og har gitt Donald Trump påskudd for et angrep på rettsvesenets uavhengighet.

Die Welt

Selv om det er trist for den stort sett pro-europeiske befolkningen i Georgia, må Brussel erkjenne at de har tapt kampen mot Vladimir Putin om innflytelsen i landet. For både Georgia og Ukraina har drømmen om integrering i Vesten vært knyttet til et løfte om sikkerhet.

The Economist

NASA er et pengesluk, og måneprogrammet Artemis er bare rot. Derfor står NASA lagelig til for hugg når Elon Musk finner frem øksen. Men USAs romfartsorganisasjon har samtidig mange venner i Kongressen.

