– Assad-regimet har falt, ikke bare det nåværende, men også hans far Hafez al-Assad har styrt Syria gjennom Baath-partiet i et halvt århundre. Alt tyder på at den perioden nå er over, sier Eide.

Natt til søndag rykket opprørere med islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i spissen inn i Damaskus, og kort tid etter kom det meldinger om at Assad hadde flyktet.

Har styrt med jernhånd

– Veldig mange syrere gleder seg nå over at Assad, som har styrt med jernhånd og som har vært hovedansvarlig for at det i nesten 14 år har vært en borgerkrig med over en halv million drepte i Syria, nå er borte, sier Eide

– Vi vil få et annet Midtøsten, mener han.

– At Assad er borte, vil kunne åpne opp for mer moderate krefter og kanskje gjøre det lettere for palestinere som ønsker en tostatsløsning, sier Eide.

Terrorlistet

At det er HTS, som er terrorstemplet av både FN, USA og EU, som nå har tatt ledelsen i Damaskus, bekymrer enkelte ettersom lederne deres var en del av al-Qaida i Syria.

– De som kjenner den gruppen bedre enn meg, sier at det ikke er noen tvil om at deres historiske opphav ligger ganske nær opptil ytterliggående islamisme, men også at de har hatt en betydelig endring – i hvert fall i forhold til hva de har sagt, sier Eide.

Skjebnens ironi

– Det er jo en skjebnens ironi i det at når Assad faller, kommer det inn grupperinger med bakgrunn i et islamistisk landskap. Det er også grunnen til at vi formulerer oss som vi gjør, sier han.

– Om man baserer seg på hva HTS har gjort de siste dagene, og hva de har sagt den siste tiden, så virker det som om de har endret både retorikk og oppførsel en god del, sier Eide, som ikke utelukker at terrorlistingen av gruppen på sikt kan bli opphevet.