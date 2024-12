Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det er ingen grunn til å sørge over Assad-regimets fall med mindre du er leder i Moskva eller Teheran. Sammenbruddet viser at Kreml ikke alltid kan beskytte sine klientstater. Det kan få konsekvenser andre steder, og det åpner muligheter for Donald Trump.

Financial Times

Assad-regimets ekstraordinære sammenbrudd markerer et vendepunkt i Midtøsten. Syria var både Russlands og Irans viktigste allierte i regionen. Hva som skjer videre, avhenger av opprørsgruppen HTS. To muligheter finnes: Enten blusser borgerkrigen opp igjen, eller så går det mot stabilisering.

Die Welt

I Frankrike har en uheldig allianse av venstre- og høyreorienterte egoister kastet landet ut i en dyp krise. Også under Weimar-republikken i mellomkrigstidens Tyskland sto kommunister og nasjonalsosialister sammen mot sentrum i Riksdagen.

Dagens Industri

Hva skjer hvis man innfører formuesskatt i Sverige? Den norske regjeringen gjentar feilene som var så ødeleggende for Sverige på 1970- og 1980-tallet, da Ikea, familien Rausing og Fredrik Lundberg flyttet utenlands. Nå ser vi resultatet av økt formuesskatt: Politikken jager norske næringsdrivende ut av landet. Denne advarselen fra Norge må Sverige lære av.

