Israel vil fortsette angrep i Syria

I en uttalelse sier forsvarsminister Israel Katz at han har gitt militæret ordre om å fortsette sine operasjoner, melder avisa Haaretz.

Et av målene er å ødelegge tyngre våpen som potensielt kan rettes mot Israel. Blant disse er langtrekkende raketter og bakke-til-luft-raketter. Også luftvern skal ødelegges.

I tillegg ønsker Katz at det israelske militæret skal fullføre overtakelsen av buffersonen mot Syria på Golanhøydene. Her er målet å etablere et område uten våpen eller «terrorinfrastruktur».

Utenriksminister Gideon Saar sier israelske styrker har angrepet både langtrekkende raketter og gjenværende kjemiske våpen i Syria. Målet er å bedre sikkerheten til Israels befolkning.

– Det er grunnen til at vi har angrepet strategiske våpensystemer, som for eksempel gjenværende kjemiske våpen eller langtrekkende missiler og raketter, sa Saar mandag.

Ifølge Saar ønsker Israel å hindre at ekstremister får hånd om disse våpnene.