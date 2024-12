– Dette er en tragedie. Med dette salget er det ikke lenger noe håp om at de store hullene i Nasjonalmuseets samling av norsk og nordisk modernisme kommer til å bli dekket, sier kurator Ingvild Krogvig ved Nasjonalmuseet til Aftenposten.

Hun understreker at hun ikke uttaler seg på vegne av museet, men som kunsthistoriker og kurator.

Krogvig mener tragedien ligger i at verkene hadde hatt uvurderlig verdi for Nasjonalmuseet – og at muligheten for å vise dette for opp mot 1,5 millioner årlige besøkende er tapt.

Nicolai Tangen mener derimot at det er gledelig at samlingen havner i Kunstsilo, og det verste som kunne skjedd, var at den hadde blitt solgt ut av landet.

– Nå kommer den sammen med min opprinnelige samling til Kunstsilo. Der vil samlingene bli tatt veldig godt vare på. Bildene vil selvfølgelig også være tilgjengelige for utlån, blant annet til Nasjonalmuseet, sier han.

Torsdag ble det kjent at Nicolai Tangens kunststiftelse har kjøpt deler av Stein Erik Hagens kunstsamling for 240 millioner kroner. Verkene skal stilles ut i Kunstsilo i Kristiansand som del av Tangen-samlingen, som er verdens største samling av nordisk modernisme.