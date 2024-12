Italienske ungdommer gir opp hjemlandet

På ti år har mer enn én million italienere forlatt landet, ifølge nasjonal statistikk. Mange av dem som reiser, peker på lave lønninger og liten anerkjennelse for utdannelsen sin som de viktigste årsakene. Andelen høyt utdannede som forlater Italia øker stadig, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Vil kunne kjøpe mat

24 år gamle Billie Fusto har en drøm om et rolig liv som arkivar i hjemlandet. Men som titusenvis av unge italienske akademikere ser han seg nødt til å emigrere for å få en levelig hverdag.

– Jeg ønsker meg ikke rikdom eller stort ansvar, bare en rolig tilværelse der jeg slipper å bekymre meg for om jeg har 15 euro til mat. I dag er ikke det en selvfølge i Italia, sier han til AFP.

For hver unge utlending som bosetter seg i Italia, emigrerer ni unge italienere, ifølge en rapport fra Fondazione Nord Est.

– Det er ikke normalt at landet vårt ikke stiller spørsmål ved dette og ikke gjør noe for å stanse denne utvandringen, sier Renato Brunetta. Hun er leder for det nasjonale rådet for økonomi og arbeid.

Flytter fånyttes fra sør til nord

Det foregår også en intern migrasjon i Italia. Folk fra de fattige regionene i sør prøver lykken i det rikere Nord-Italia. Men arbeidsvilkårene i nord er ofte dårligere enn i andre land.

Italia er blant de få OECD-landene der reallønningene har falt siden 2019. Ungdomsledigheten er også høyere enn EU-snittet, med 17,7 prosent i oktober, mot 15,2 prosent i resten av unionen.

I tillegg oppleves arbeidslivet som lite meritokratisk – at evner og prestasjoner i liten grad avgjør lønn, stillingsopprykk eller anerkjennelse. I stedet kan forbindelser, senioritet, eller tilfeldigheter spille en større rolle. Italia har heller ingen nasjonal minstelønn. Det er få muligheter til lønnsøkninger knyttet til utdanningsnivå.

– Ofte er lønnen ikke spesifisert i jobbtilbudene, eller så er den betydelig lavere enn for tilsvarende jobber i andre europeiske land, sier Elena Picardi. Hun returnerte til Roma etter å ha studert statsvitenskap i Frankrike. Nå sliter hun med å finne jobb i hjemlandet.

Demografisk bombe

Eksperter advarer mot at Italia står overfor en demografisk «tikkende bombe». Befolkningen blir eldre når ungdommen forlater landet. I dag går det tre yrkesaktive på to pensjonister, men innen 2050 vil dette forholdet nærme seg én til én, ifølge nasjonale prognoser.

For å bremse utviklingen tilbyr Italia skattefordeler til høyt kvalifiserte italienere som flytter hjem. Ekstra fordeler gis til de som tar med seg barn. Likevel ser mange unge få grunner til å bli i et land der deres utdanning og ferdigheter verdsettes mindre enn i utlandet.

Til tross for disse tiltakene, er mange fortsatt skeptiske til om Italia kan tilby nok til å matche de bedre betingelsene i utlandet.

– Jeg vil bidra til hjemlandets fremtid og være nær familien min. Men hvorfor skal jeg ofre mine egne muligheter når jeg er mer verdsatt i utlandet, sier Elena Picardi.