26-åring siktet for direktørdrap i New York

– Vi har en person som er av veldig stor interesse. Han passer med beskrivelser av gjerningsmannen, sa New York-ordfører Eric Adams på en pressekonferanse.

Adams la til at mannen også hadde flere gjenstander som knytter ham til drapet.

NYT: Kritisk manifest

Politikommissær Tisch sier at en av gjenstandene som knytter mannen til drapet, er et falskt identifikasjonsdokument som ble brukt for å sjekke inn på et hostell i New York.

Sjefen for New York-politiet, Jeffrey B. Maddrey, sier at mannen hadde dokumenter som «viste fiendtlighet mot selskaper i USA». Ifølge New York Times er det snakk om et kritisk manifest mot helseforsikringsselskaper.

– Vi lener mot en teori om at den mistenkte handlet alene, sier Maddrey.

Hedret den som så 26-åringen

Det var en annen gjest på McDonaldŽs som mente å gjenkjenne gjerningsmannen og varslet politiet. Vedkommende hylles av Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro.

– I noen mørke avkroker blir denne drapsmannen hyllet som en helt. Hør på meg, han er ingen helt, Den virkelige helten i denne historien er personen som ringte politiet fra McDonald's i morges, sa guvernøren på en pressekonferanse.

Brian Thompson, den 50 år gamle sjefen for forsikringsselskapet Unitedhealthcare, ble skutt og drept da han kom ut fra et hotell midt i New York i 7-tiden onsdag morgen. Han var da på vei til et møte med investorer.

– Vårt håp er at dagens pågripelse gir noe trøst til Brians familie, venner, kolleger og de mange andre som er berørt av denne usigelige tragedien, sier en talsperson for Unitedhealthcare.

Det neste rettsmøtet i saken er ifølge nyhetsbyrået AFP 23. desember.