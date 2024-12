Saken kom først under rettslig behandling i 2020 og omfatter tre tilfeller der Netanyahu blant annet skal ha tilbudt gunstige betingelser til aviseiere for å få positiv medieomtale.

Statsministeren avviser alle anklager, men at han må framstå i retten og avgi vitneforklaring i en korrupsjonssak, blir omtalt som et bunnpunkt i en politisk karriere som strekker seg over flere tiår.

Første gang

Sakskomplekset omfatter også bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd. Det er første gang i Israels historie at en sittende statsminister må innta vitneboksen som tiltalt i en straffesak.

Statsministeren har gjentatte ganger forsøkt å forhale rettsprosessen ved å henvise til krigføringen i Gaza og landets sikkerhetssituasjon. Men dommerne besluttet at saken omsider skulle opp til behandling, men flyttet den av sikkerhetsmessige grunner til en underjordisk rettssal i Tel Aviv.

Netanyahus framstilling vil også rette oppmerksomheten mot en rekke andre delikate saker i hans nærmeste omgangskrets. Nære medarbeidere på statsministernes kontor er innblandet i flere skandalesaker som lekkede fortrolige dokumenter og forfalskede papirer. Selv om statsministeren ikke personlig er involvert direkte i disse sakene, kan de bidra til å svekke hans omdømme i opinionen.

Flere uker

Rettssaken skal pågå i flere uker og vil trolig ta mye tid for statsministeren som ellers har hånden tett på rattet i krigføringen i Gaza og den håndteringen av skjøre våpenhvilen med Hizbollah i Sør-Libanon.

Regimeskiftet i Syria har dessuten skapt nye og til dels uventede utfordringer for Israel, og over det hele svever forholdet til hovedfienden Iran.

På den internasjonale arena har den internasjonale domstolen i Haag utstedt arrestordre mot ham for å ha begått krigsforbrytelser under krigen i Gaza.

På en pressekonferanse mandag kveld sa statsministeren at Israels kamp mot Hamas og Hizbollah er den direkte foranledningen til at Assad-regimet falt i Syria. Han ga også en engasjert framstilling av det han mente Israel har oppnådd under 14 måneder med krig.