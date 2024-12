Resultatløse forhandlinger ved Volkswagen

Forhandlingene mandag varte i seks timer og ble holdt samtidig som ni av bilgigantens fabrikker i Tyskland var rammet av såkalte roterende streiker. Det innebærer at noen legger ned arbeidet i noen få timer, mens andre fortsetter å jobbe. Samtalene fortsetter mandag og tirsdag neste uke.

– Vi er fortsatt langt fra en levelig løsning, sier Volkswagens sjefforhandler Arne Meiswinkel.

Thorsten Gröger fra fagforbundet IG Metall har for første gang kalt forhandlingsklimaet for konstruktivt.

Selskapet vil kutte lønnen med 10 prosent for alle ansatte, og de har truet med å stenge flere fabrikker og fjerne tusenvis av arbeidsplasser.

De ansatte krever garantier for at rundt 130.000 ansatte beholder jobbene, og de avviser lønnsnedgang. De tar også avstand fra stenging av fabrikker og krever at all nedbemanning skal skje frivillig.