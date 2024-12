Toppsjef i Turistforeningen går av – ulikt syn på intern ledelse

– Dag Terje har gjort en kjempejobb i DNT gjennom mange år. DNT har tatt kvantesprang både digitalt og organisatorisk med ham som generalsekretær. Nå har vi likevel kommet til at tiden er inne for et skifte. Det skyldes ulikt syn på intern ledelse, sier styreleder i DNT, Per Hanasand i en pressemelding.

Klarp Solvang sier i pressemeldingen at han vil takke for årene i DNT.

– Jeg er svært stolt over hva vi har fått til de siste seks årene, og jeg vil benytte anledningen til å takke fine kolleger og samarbeidspartnere for turen. Jeg respekterer styrets rett til å beslutte hvem som til enhver tid leder DNT.

Fra 1. januar og fram til ny generalsekretær er på plass, vil Tor Kåpvik, som i dag er leder for digitalisering og økonomi, fungere som konstituert generalsekretær for å sikre kontinuitet i organisasjonens arbeid.

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer.