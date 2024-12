Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Luigi Mangione er siktet for å ha skutt og drept helseforsikringstoppen Brian Thompson. Som mange andre unge menn, lot Mangione seg fascinere av teorier om utnyttelse og skyld på internett. Kanskje så han på seg selv som en hevnens helt som skulle ta opp kampen mot systemet. Det er et forferdelig tegn på tiden vi lever i at Mangione feires i enkelte kretser som en ærefull hevner i stedet for en angivelig forstyrret morder.

Financial Times

Romania avlyste presidentvalget etter påstander om at Russland brukte TikTok for å støtte ytre høyre-kandidaten Călin Georgescu. Romanias erfaringer bør vekke bekymring andre steder i Europa.

Die Welt

Donald Trump besitter betydelig myk makt, og påvirker allerede global politikk før han har tiltrådt embetet. I motsetning til for åtte år siden fremstår ikke lenger valgseier som en demokratisk glipp.

Dagens Industri

Mens USA vender ryggen til omverdenen, går Europa mot strømmen og liberaliserer. EU og de søramerikanske landene i Mercosur har blitt enige om en ny frihandelsavtale. Endelig ser vi et EU med mot og selvtillit igjen.

