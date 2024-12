Granskere vil ha Sør-Koreas president pågrepet

Det er kontoret for etterforskning av korrupsjon blant høytstående tjenestepersoner (CIO) som vil ha president Yoon Suk-yeol pågrepet og satt i varetekt, melder nyhetsbyrået Yonhap.

– Hvis situasjonen tillater det, vil vi forsøke å foreta en nødpågripelse eller en pågripelse basert på en rettsordre, sier CIO-sjef Oh Dong-woon.

Samme nyhetsbyrå melder onsdag om en razzia mot kontoret til presidenten. I tillegg ransakes også lokalene både til det nasjonale politiet og politiet i hovedstadsregionen, samt nasjonalforsamlingens sikkerhetsavdeling.

Det er en spesialenhet i politiet som gjennomfører aksjonen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Minister prøvde å ta livet sitt

Onsdag kom også meldingen om at landets avgåtte forsvarsminister Kim Yong-hyun har prøvd å ta sitt eget liv i varetekt, men ikke lykkes. Han ble pågrepet i saken søndag morgen. Det er en tjenesteperson i justisdepartementet som opplyser dette til nasjonalforsamlingen. Kim anklages for å ha hatt en framtredende rolle i erklæring av militær unntakstilstand.

Ifølge nyhetsbyrået AP er både den nasjonale politisjefen og sjefen for hovedstadspolitiet pågrepet.

Landets statsminister Han Duck-soo sier i et intervju at han bebreider seg selv for å ikke ha klart å gjøre mer for å stanse erklæringen av unntakstilstand fra presidentens side. Det melder nyhetsbyrået Newsis onsdag.

Første gang på 40 år

President Yoon etterforskes både av korrupsjonskontoret og politiet i forbindelse med dette. Det var første gang på 40 år at militær unntakstilstand ble innført, og det ble sendt ut soldater ut i gatene i Seoul. All politisk aktivitet ble forbudt, blant annet i nasjonalforsamlingen og de politiske partiene. Samtidig ble pressen underlagt streng sensur.

Unntakstilstanden ble raskt opphevet, og i helgen forsøkte opposisjonen i nasjonalforsamlingen å få stilt Yoon for riksrett. Det førte ikke fram, men Yoon etterforskes for forsøk på opprør.

Presidenten er ilagt reiseforbud.