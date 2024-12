Nedbrente luksushytter etterforskes: Politiet kan ikke utelukke sammenheng

For drøyt to uker siden brant en av hyttene til Christian Ringnes på øya Store Såstein i Langesundbukta i Bamble ned.

Onsdag ettermiddag i forrige uke rykket brannvesenet ut til en ny hyttebrann. Den var på Siktesøya i Telemark, kun syv kilometer fra Ringnes' Store Såstein.

Hytten som i forrige uke brant ned var frem til i fjor eid av investor Øivind Tidemandsen. Han solgte den da til Hans-Georg Wettre Hanevold og Christina Treichel Hanevold for 12 millioner kroner.

Nå vil politiet undersøke om det er en sammenheng mellom de to hyttebrannene, og har opprettet sak på begge, melder Telemarksavisa.

Skal avhøres

Politiadvokat Margit Slåtta Flothyl bekrefter at politiet i etterforskningen «har med seg at det har vært to branner i fritidsboliger i nærheten av hverandre».

– Selv om det ikke er noe per nå som tyder på at det har skjedd noe straffbart, poengterer hun overfor avisen, og forteller at de fortsatt er i en tidlig fase, og at de fornærmede hytteeierne foreløpig ikke er avhørt.

– Vi jobber med å få gjort dette nå. Politiet vil vurdere ytterligere etterforskningsskritt fortløpende etter avhør er gjennomført, sier Flothyl.

Også brannsjef i Grenland brann og redning, Morten Meen Gallefos, påpeker overfor Telemarksavisa at brannene ikke nødvendigvis har noen sammenheng.

– Men vi noterer oss to store hyttebranner på kort tid, og at det heller ikke kan utelukkes. Vi følger selvfølgelig med, sier han.