Kraftig fall i inntektene til bønder i fjor

Etter to år med stor oppgang gikk bøndenes jordbruksinntekter ned med 26 prosent i 2023, melder Nationen.

Driftsgranskningen til Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) viser at inntektene falt til et snitt på 363.900 kroner per årsverk i fjor.

Regnskapstallene er basert på 938 gårdsbruk over hele landet.

Nibio trekker fram ekstremværet Hans som herjet på Østlandet i fjor sommer, som en av faktorene som har dratt inntektene ned. I tillegg har kostnadene til kraftfôr økt med 11 prosent og kunstgjødsel med 27 prosent.