Både regjeringen, i sitt budsjettforslag for 2025, og opposisjonen har lagt frem sin skattepolitikk for neste år. Et vesentlig element er at Ap har garantert ikke å øke skatter og avgifter ... Nei. Vent. Det var feil lederartikkel.

Jul er hva det handler om nå. Atter igjen tid for Kapital Jul. Om du ikke husker det fra foregående år, er dette en livsstilsutgave av et tidsskrift med taglinen “næringsliv, børs og økonomisk politikk”, totalt blottet for både næringsliv, børs og økonomisk politikk. Men er ikke det litt av greia med jul? Et avbrekk fra det daglige livet. Et avbrekk fra politikk og potensielle nye monsterskatter. Det er tid for å dyrke familie, venner og alt som er bra.

Mens de ordinære utgavene av Kapital altså handler mye om økonomi og hvordan man best kan tjene penger, handler denne utgaven om hvordan dere kan bruke dem. Det håper vi i hvert fall at du får litt inspirasjon til å gjøre nå. For på de påfølgende sidene skal vi innom to næringslivstopper og en kunstner – alle tre er meget opptatt av å bruke fritiden på kjøkkenet. Til felles har de å samle venner og familie til gode måltider. Samt at kjøkkenet er et sted der de kobler av. Ta eiendomsboss og hobbykokk Andreas Jul Røsjø som eksempel. Han forteller: “Jeg får utløp for kreativiteten min på jobb og på kjøkkenet. Dessuten er det et fint sted å koble av.” Det er sannelig julen verdig. Røsjø, sammen med eiendomsnestor Roar Sandnes, står for hovedretten i julemenyen fra Kapital i år. Desserten får du servert hos billedkunstner Frank Brunner. Det samme gjelder forretten. Stikkord: spiselig gull og ungarsk vin. Litt annerledes, fordi du trolig allerede har lest om hvordan lage perfekt ribbe/pinnekjøtt/juletorsk til det kjedsommelige.

Uansett, nå begynner denne lederartikkelen å bli lang. Det betyr at barna ganske straks kommer til å spørre om å få åpne gaver. Og julegavetips kan vi heldigvis by på. Det kan vi ikke få nok av. Her er en smakebit: Robotstøvsuger er endelig verdt å kjøpe, klar til å ta over verdens kjedeligste oppgave, nemlig å fjerne hva enn som ligger under sofaen. Hvilken modell som er bænkers har vi klart for deg.

Det serveres også julefilm. Erling Neby. Julevin. Julenøtter. Cecilie Mosli. Også. Giorgio Armani?

Forresten. Ved utgivelsestidspunktet er vi midt ute i desember, uten helt å kunne se land på den andre siden av 2024. Mye jul skal fortsatt forseres før den tid, og alle er kanskje ikke like sugne på det. Til deg som allerede er lei jul som tema, ønsker vi å beklage og deretter legge skylden på de som begynte å selge pepperkaker og rampenisser i september. Heldigvis finnes det plenty mer enn bare jul i dette bladet. Og det er siste gang ordet jul blir brukt på denne siden. Kors på halsen.

Så videre til helt andre nyheter ... Slipset er tilbake! Kødda. Det er bare tilbake sånn halvveis. Mer om det senere.

God jul!

God lesing.

Nicolai Giil, utgaveansvarlig Kapital Jul