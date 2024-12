Musk vil gjøre Starbase i Texas til by

Milliardærens selskap sendte torsdag et brev til lokale myndigheter med anmodning om en avstemning for å gjøre det de kaller Starbase – stedet i hvor SpaceX bygger og skyter opp sine massive Starship-raketter – til en by.

Ifølge selskapet har innbyggerne sendt inn anmodningen.

– Fikk begeret til å flyte over

I juli opplyste Musk at han flyttet hovedkontorene til to av selskapene sine – sosiale medieplattformen X og rakettselskapet SpaceX – til Texas fra California. Han viste til en ny kjønnsidentitetslov i sistnevnte delstat som «dråpen som fikk begeret til å flyte over».

Loven som Musk siktet til, hindrer skoler å kreve at lærere skal varsle foreldre når elevers kjønnsidentitet endres.

Samtidig varslet Musk, som er verdens rikeste mann, at X-hovedkvarteret skulle flyttes til Austin, også det i delstaten Texas.

Flere tusen ansatte

Ifølge en lokal konsekvensutredning arbeider mer enn 3400 fulltidsansatte og kontraktører i SpaceX ved Starbase-anlegget i Texas.

– For å fortsette å øke arbeidsstyrken som er nødvendig for å raskt utvikle og produsere Starship, trenger vi muligheten til å utvikle Starbase som et samfunn. Det er derfor vi ber Cameron fylke om å utlyse et valg for å muliggjøre innlemmelsen av Starbase som den nyeste byen i Rio Grande Valley, skriver Kathryn Lueders, sjefen for Starbase, i brevet.

Dommer Eddie Treviño jr. er Cameron fylkes øverste tjenesteperson, og han viser til at det var diskusjoner om bystatus allerede i 2021. Samtidig er dette første gang en underskriftskampanje offisielt innlevert er i gang.

– Vår juridiske avdeling og valgadministrasjon vil gjennomgå underskriftskampanjen, se om den oppfyller alle lovpålagte krav og så går vi videre derfra, sier Treviño.

Første over 400 milliarder dollar

Elon Musks formue passerte torsdag 400 milliarder dollar, ifølge Forbes' sanntidsliste over milliardærer. Det er første gang noen passerer denne milepælen.

Hovedårsaken til den økte formen er en økning på over 70 prosent for Tesla-aksjer til nå i år, samt stigende verdi for SpaceX.