Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hvis du tror at sympati for Luigi Mangione bare finnes i avkrokene på Reddit, bør du se på kommentarene fra senator Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Sympati for drap er et tegn på USAs forringede tilstand.

Financial Times

Drapet på Brian Thompson, sjef for UnitedHealthcare, har sendt sjokkbølger gjennom amerikanske styrerom. Det giftige debattklimaet i USA gjør at næringslivet ikke lenger kan ta ledernes sikkerhet for gitt. I et USA fullt av våpen var det bare spørsmål om tid før noen omdannet sinnet til vold.

Die Welt

Riedbahn-strekningen mellom Frankfurt am Main og Mannheim er blitt fullstendig rehabilitert. Gjenåpningen er en suksess for Deutsche Bahn. 150 sporvekslere, 120 kilometer med skinner og 140 kilometer med kjøreledninger samt 20 stasjoner er modernisert. At dette kunne gjøres på bare fem måneder, var ingen selvfølge.

Dagens Industri

Regjeringen legger nå fram forslag om å begrense mulighetene for å drive partipolitiske lotterier. Selv Socialdemokraterna bør innse at dette er positivt for demokratiet, åpenheten og forbrukerbeskyttelsen. For i realiteten er det deres lotterier dette handler om.

