«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med ekstraordinære tiltak som kan innføres i NO2 (for eksempel bruk av flaskehalsinntekter) for å kompensere for ekstraordinært høye strømpriser i dette prisområdet,» heter det i det såkalte løse forslaget fra Rødt.

Samtlige partier stemte for, sier Rødts nestleder Sofie Marhaug til NTB.

Det er uklart hva slags tiltak dette innebærer, men Marhaug kaller dette «en klar beskjed fra Stortinget om at mer må gjøres.»

Området NO2 dekker i hovedsak Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark.

